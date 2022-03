Koning op werkbezoek bij Marine in Noorwegen

Koning Willem-Alexander bracht zaterdag en zondag een werkbezoek aan Zr.Ms. Rotterdam tijdens oefening Cold Response in Noorwegen. Daarbij overnachtte de koning in het veld.

Zaterdag kreeg de Koning aan boord van Zr.Ms. Rotterdam een rondleiding, waarbij onder meer werd uitgelegd hoe maritieme diensten amfibische landingen ondersteunen. ’s Avonds woonde de majesteit een toelichting bij van de Maritime Battle Staff, waarna hij ’s nachts mee ging met een amfibische landing van de 2nd Marine Combat Group van het Korps Mariniers. In het veld werd verder uitleg gegeven over tactiek en planningsuitdagingen. De overnachting vond ook plaats in het veld.

Medische evacuatie

De Koning sloot vandaag zijn werkbezoek af met het bijwonen van een gesimuleerde verplaatsing per sneeuwscooter naar een patiënt en een medische evacuatie per helikopter naar het amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam. Hierbij stond de medische afvoerketen van land naar schip en vice versa centraal.

Tweejaarlijks

Cold Response is een tweejaarlijkse reguliere NAVO-oefening, waaraan ruim 30.000 militairen uit 27 landen deelnemen. Samenwerken over land, zee en in de lucht staat hierbij centraal.