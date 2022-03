Leraar krijgt cel- en taakstraf voor ontucht met 16-jarige leerling

Dinsdag heeft de rechtbank Den Haag een 59-jarige man veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van twintig weken voor ontucht in 2019 en 2020 met een toen 16-jarig meisje. 'De man was geschiedenisleraar op de middelbare school waar het meisje leerling was', zo meldt de rechtbank dinsdag.