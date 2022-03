'Noordoosten van Nederland kleurt wit'

In het noordoosten van Nederland sneeuwt het flink en kleurt het landschap op steeds meer plaatsen wit. Vanavond breidt de sneeuw zuidwaarts uit over het land. In het noorden waait het hard en ontstaat een heuse sneeuwjacht. Dit veroorzaakt slecht zicht. Op veel plaatsen komt een tijdelijk sneeuwdek van 3 tot 5 cm tot stand. Ook op wegen blijft de sneeuw liggen en wordt het glad. Dit zegt Jaco van Wezel van Weeronliene

'De sneeuw blijft als eerste liggen op grasvelden, auto’s en tuinmeubelen. Daar waar het flink doorsneeuwt worden vervolgens ook de stoepen en wegen wit', aldus Van Wezel. 'Er moet dus rekening gehouden worden met gladde wegen. De avondspits in het noorden van het land kan hier zeker hinder van ondervinden.

Een stevige noordoostenwind, met aan de noordkust zware windstoten tot 75 km/uur, veroorzaakt gevoelstemperaturen beneden -5 graden. Door de harde wind kan in het noorden van het land sneeuwjacht ontstaan. De sneeuw dwarrelt daar niet rustig naar beneden, maar waait horizontaal door de lucht. Dit veroorzaakt slecht zicht.'

Lichte dooi na de sneeuwval

Van Wezel: 'Begin van de avond sneeuwt het ten noorden van de lijn Amsterdam-Arnhem. Ten zuiden daarvan valt af en toe regen of natte sneeuw. Rond 22:00 uur vanavond sneeuwt het ten noorden van de grote rivieren. Daarna begint het ook in het zuiden te sneeuwen, maar in het noorden neemt de neerslagintensiteit eind van de avond af en wordt het begin van de nacht geleidelijk droog. Tijdens de sneeuwval ligt de temperatuur rond of onder het vriespunt. Zodra het droog wordt komt de temperatuur weer nipt boven nul uit, waardoor de sneeuw zal beginnen te smelten.'

Wit besneeuwd landschap vrijdagochtend

'Morgenochtend zien we bij het openen van de gordijnen op de meeste plaatsen een wit besneeuwd landschap. Wie de weg op gaat moet rekening houden met gladde wegen en vertraging. In het zuiden en mogelijk ook nog in de Achterhoek en Twente valt morgenochtend nog af en toe sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Elders dooit het 1-3 graden en begint de sneeuw langzaam te smelten. Later in de ochtend valt alleen in de Limburgse heuvels nog wat sneeuw. ’s Middags zet de dooi door met 5 tot 6 graden boven nul aan zee, 4 graden in Utrecht en 2 in Limburg.'