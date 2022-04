Sneeuw zorgt voor drukkere vrijdagochtendspits

Rond 08:00 uur stond er in totaal zo'n 80 kilometer file op de rijkswegen. Op een gemiddelde vrijdagochtend is het normaal gesproken nagenoeg filevrij. Vooral rond Den Haag, Amsterdam en Utrecht moesten weggebruikers met vertraging rekening houden. De langste file stond op de A4 bij Zoeterwoude richting Amsterdam. Dit kwam door een ongeval. Ook bij Hoofddorp zorgde een ongeval voor oponthoud.

Op de A27 vonden rond Lunetten enkele ongevallen plaats. Doordat er relatief weinig verkeer op de weg is liep de vertragingstijd niet heel erg op. Op de A28 stond er een file bij Harderwijk. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd nadat er vannacht schade was ontstaan aan de geleiderail. Dat gaf zo'n half uur vertraging. Rond Zaandam ontstond er vertraging door een afgesloten spitsstrook en verkeer dat hun snelheid moest aanpassen. Ook hier viel de vertragingstijd in verhouding mee.

Het zuiden van het land heeft overduidelijk nog geen last van de weersomstandigheden. Er stond rond 08:00 uur nog geen noemenswaardige file in de drie zuidelijke provincies.