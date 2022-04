OM seponeert zaak rond tramincident Ypenburg Den Haag

Een 15-jarige Hagenaar die een 39-jarige Poolse man duwde die daarna onder een tram kwam, wordt niet vervolgd. Na uitgebreid onderzoek seponeert de officier van justitie de zaak tegen de jonge verdachte. Aanvankelijk hield het OM de mogelijkheid open dat er opzet in het spel was. Uit het onderzoek volgt echter dat de jongen een afwerende beweging maakte naar de Poolse man die hem lastig viel. Met helaas een noodlottig ongeval als gevolg.

Maandagavond 18 oktober 2021 stonden er verschillende mensen op de tram te wachten bij de halte aan de Anthony Fokkersingel te Den Haag. Daaronder waren ook het latere slachtoffer en een groepje van drie jongens, waaronder de 15-jarige jongen.

Vlak voordat de tram arriveerde, hadden de man en de 15-jarige jongen een woordenwisseling. De jongen probeerde de man te negeren door weg te lopen. Maar die bleef de confrontatie opzoeken en ging heel dicht voor de jongen staan. Volgens getuigen maakte de man een agressieve indruk. Uit toxicologisch onderzoek bleek later dat de man een zeer hoog alcoholpromillage had.

Duw

Op camerabeelden is te zien dat de man een (slaande) beweging maakte naar de jongen. Die reageerde door de man met één hand van zich af te duwen. De man leek daarbij zijn balans te verliezen, deed een aantal stappen achteruit, viel op de tramrails en werd met dodelijk gevolg aangereden door de tram.

Voor het onderzoek heeft de politie de jongen, zijn vrienden en andere getuigen gehoord. Ook zijn de camerabeelden van het incident bekeken. Verder hebben verkeersspecialisten en forensisch deskundigen een reconstructie gemaakt. Daaruit volgt dat op het moment dat de jongen de duw gaf, de tram mogelijk voor hem niet te zien was.

De officier van justitie concludeert op basis van het onderzoek dat er geen bewijs is dat de jongen de bedoeling had om de man voor de tram te duwen. Evenmin kan je stellen dat de jongen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dit zou gebeuren. De man bleef de confrontatie zoeken. De duw van de jongen was naar uiterlijke verschijningsvorm alleen gericht op het creëren van afstand. De officier heeft besloten de zaak tegen de 15-jarige te seponeren.