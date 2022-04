Compleet vernieuwd Nederlandwereldwijd.nl is live

De website van Nederland Wereldwijd is compleet vernieuwd en staat sinds enkele dagen live. De site heeft een indeling die helemaal uitgaat van de behoeftes van burgers die in het buitenland zijn, daarnaartoe willen of naar Nederland komen. De nieuwe site is ontdaan van alle opsmuk en biedt informatie die de bezoeker nodig heeft om producten en diensten van de Nederlandse overheid af te nemen.