Deurwaarder int geldbedrag bij wanbetaler voor seks

Een klant die van een trio had genoten bij twee sekswerkres heeft een deurwaarder achter zich aan gehad om een openstaande bedrag te innen. De deurwaarder werd ingehuurd door raamexploitant Frans Snel van de Achterdam in Alkmaar.

Vier uur plezier

De man moest na vier uur plezier met twee dames een bedrag van 1.100 euro afrekenen. De betaalde 325 euro en beloofde het resterende bedrag later te komen brengen. Volgens NH Nieuws liet de man zijn telefoon achter als onderpand. De klant kwam niet meer opdagen.

Deurwaarder ingeschakeld

In het hoesje van de telefoon zat de zorgpas van de klant en zo konden zijn gegevens worden achterhaald. De ingeschakelde deurwaarder kon de wanbetaler traceren en legde een vordering van 775 euro bij de man.

Iedereen moet zijn recht kunnen halen

Voor de deurwaarder was dit geen dagelijkse kost. Aan NH Nieuws laat hij weten: ‘Uit de houding van meneer Snel bleek ook dat dit een speciale zaak is. Hij was bang dat zulke vorderingen niet worden opgepakt, maar iedereen moet zijn recht kunnen halen’.