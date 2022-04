Nederland geeft extra steun aan Moldavië voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Het geld is onder andere bestemd voor de organisatie van opvangcentra en voor voedsel, water, medische zorg en onderwijs voor de vluchtelingen. Nederland geeft zo gehoor aan de oproep van de Moldavische overheid om extra internationale bijstand.

Druk verlichten

Moldavië heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Minister Schreinemacher: “We moeten de druk op Moldavië helpen verlichten. De gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne worden ook hier hard gevoeld. Ik heb tijdens mijn bezoek aan Moldavië de solidariteit met vluchtelingen uit Oekraïne gezien. De mensen doen wat ze kunnen. Maar het land loopt echt tegen de grenzen van zijn opvangcapaciteit aan.”

Een groot deel van de vluchtelingen reist vanuit Moldavië door naar andere landen. Ongeveer 100.000 vluchtelingen, meer dan vier procent van de bevolking van Moldavië, verblijven er momenteel. Moldavië is een van de armste landen van Europa.

Extra steun

De bijdrage komt bovenop de bestaande steun van Nederland in deze crisis. Humanitaire organisaties van de VN en het Internationale Rode Kruis verlenen mede met Nederlandse bijdragen noodhulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, ook in de buurlanden.

Ook leverde Nederland eerder voor een half miljoen euro aan hulpgoederen voor de eerste opvang van Oekraïners in Moldavië. Daarmee konden ongeveer 7.000 mensen worden geholpen met dekens, slaapzakken en tenten. Nederland zal daarnaast op korte termijn 500 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen die nu in Moldavië verblijven.



Minister Schreinemacher: “Oekraïne en de buurlanden verdienen onze steun in deze moeilijke tijden. We helpen waar we kunnen en doen dit samen met onze partners en de EU.”

Dat gaat zowel over humanitaire hulp als over samenwerking op andere vlakken. Zo helpt Nederland Moldavië bij het doorvoeren van justitiehervormingen. “Door de internationale steun bij de opvang van vluchtelingen, heeft Moldavië ook weer meer financiële ruimte om door te gaan met de ingezette hervormingen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling, stabiliteit en welvaart van het land”, aldus de minister.

Chisinau

Minister Schreinemacher was vrijdag in de Moldavische hoofdstad Chisinau waar zij onder andere het opvangcentrum Moldexpo bezocht. Moldexpo, een congrescentrum aan de rand van de hoofdstad, is aan het begin van de oorlog in Oekraïne ingericht om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De minister ontmoette daarnaast de Moldavische minister van Buitenlandse Zaken Nicu Popescu en de minister van Binnenlandse Zaken Ana Revenco. Aansluitend ging de minister in gesprek met de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties in Moldavië, Simon Springett en Francisca Bonelli.