Nederland: meer geld nodig voor bestrijding wereldwijde straffeloosheid

Op initiatief van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken nam hoofdaanklager Karim Khan van het Internationale Strafhof in Den Haag deel aan een bijeenkomst met EU-ministers van Buitenlandse zaken. Bij de door Nederland georganiseerde bijeenkomst vertelde Khan over de voortgang van het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De bijeenkomst vond plaats in Luxemburg, voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken.