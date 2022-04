Amsterdam wil toerist nu toch echt gaan weren uit coffeeshops

Geen toegang toerist in coffeeshops

'Veel van de grote problemen in de stad worden gevoed vanuit de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware misdaad en geweld. De driehoek (burgemeester, politiechef en OM) stelt voor het zogeheten ingezetenencriterium in te voeren. Zo hebben buitenlandse toeristen geen toegang meer tot coffeeshops', aldus de gemeente. De coffeeshops zelf mogen een hogere handelsvoorraad voeren en er zal milder worden opgetreden tegen overtredingen.

Straathandel in binnenstad tegengaan

Coffeeshops krijgen wél extra regels opgelegd, onder andere ten aanzien van transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting. Ook stelt de burgemeester aanvullende maatregelen voor om de straathandel in de binnenstad tegen te gaan. Burgemeester Halsema wil snel in gesprek met de nieuwe gemeenteraad over het voorstel.

Extra maatregelen straathandel

De straathandel in nep- en echte drugs zorgt voor veel criminaliteit en overlast in de binnenstad en het Wallengebied in het bijzonder. Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief. De politie treedt met enige regelmaat op tegen straatdealers tijdens zogenaamde veegacties. In een brief aan de raad stelt de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van Justitie en politiechef) het volgende voor na gesprekken met bewoners en ondernemers:

- In overleg met bewoners en ondernemers van het Wallengebied worden ‘blinde vlekken’ in het cameratoezicht verbeterd.

- Ondernemers weren straatdealers uit de horeca en zetten daarvoor een eigen portiernetwerk op.

- Er komt een waarschuwingscampagne tegen straatdealers op sociale media, in hotels en in de openbare ruimte.

- Gemeente, Openbaar Ministerie en politie zorgen voor meer lik-op-stuk beleid voor straatdealers door de ‘dagopbrengst’ van aangehouden dealers af te pakken, zaken sneller op zitting te brengen en langdurige bestuursrechtelijke en strafrechtelijke gebiedsverboden in te zetten.

Indirect zware criminaliteit te lijf

De productie en handel in softdrugs is verweven met die van harddrugs en daarbij horend geweld, bedreigingen en zogeheten ripdeals. Nieuwe regels zijn noodzakelijk om de vermenging met de harddrugshandel en met de zware en georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. De extra maatregelen tegen straathandel moeten een verschuiving naar de straat voorkomen en de acute overlast in de binnenstad tegengaan.