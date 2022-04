Geschoten bij ruzie op parkeerplaats metrostation Spijkenisse

Op de parkeerplaats nabij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse is woensdagavond geschoten. Dit meldt de politie.

Man aangehouden

'Op basis van een signalement van getuigen is in de omgeving een man aangehouden. Zijn eventuele betrokkenheid wordt onderzocht. Getuigen en beelden zijn in het onderzoek zeer welkom', aldus de politie.

Ruzie op parkeerplaats

Om 18.20 uur is (minimaal) één schot gelost op de parkeerplaats van metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse. De politie onderzoekt nog wat zich daar precies heeft afgespeeld, maar getuigen geven aan dat er meerdere mannen op de parkeerplaats waren en mogelijk ook meerdere auto’s. Na een ruzie is er geschoten en gingen de mannen er vandoor. Zover bekend is er geen slachtoffer.

Politiehelikopter ingezet

De politie heeft in de omgeving lang gezocht naar de betrokkenen. Daar is ook de politiehelikopter bij ingezet. Op basis van een door getuigen gegeven signalement is vlakbij een man aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

Forensisch onderzoek

Op de parkeerplaats heeft de Forensische Opsporing sporenonderzoek verricht. Ook wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden. Meer beelden en getuigen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek.