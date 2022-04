OM verdenkt twee jongens van 15 en 17 jaar van moord

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 15-jarige jongen uit Steenbergen en een 17-jarige jongen uit Rilland van moord in vereniging. Het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Middelburg, werd op zondag 9 januari 2022 zwaargewond gevonden met meerdere steekwonden. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.