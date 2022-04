OM niet in hoger beroep in zaak Sterrebos

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter in de zaak tegen de actievoerders die het Sterrebos in Born twee maanden geleden bezetten. Dit heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

Wel schuldig bevonden maar geen straf opgelegd

De kantonrechter in Maastricht heeft 8 april jl. geoordeeld dat de 41 activisten zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van het gebiedsverbod en het niet kunnen tonen van hun identiteitsbewijs aan de politie, maar legt hen geen straf op. De kantonrechter gaf het recht op demonstratie en het recht op vrije meningsuiting meer gewicht.

Wettelijk bepaald

Het OM stelt geen hoger beroep in, omdat die mogelijkheid er niet is. Als voor een overtreding een rechterlijk pardon is gegeven of als de verdachte in eerste aanleg niet meer dan 50 euro aan geldboete(s) is opgelegd, kan noch door het OM noch door de verdachte hoger beroep worden ingesteld. Dit is wettelijk bepaald.

Behoud Sterrebos

VDL in Born heeft in februari van dit jaar een groot deel van het bos, dat privéterrein is, gekapt om uitbreiding van Nedcar mogelijk te maken. De bezetters van het bos waren tegen deze kap en riepen op het plan aan te passen zodat het bos behouden blijft.