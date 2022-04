15 Nederlandse diplomaten uit Rusland gezet na uitzetten 17 Russische spionnen

Dinsdag is de Nederlandse ambassadeur in Moskou ontboden bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Daar kreeg hij te horen dat Rusland 15 medewerkers van de Nederlandse ambassade in Moskou en het consulaat in Sint Petersburg uitzet', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.