Nederlandse eenheid gespecialiseerd in reageren op chemische en nucleaire aanvallen oefent in Litouwen

Een Nederlandse defensie eenheid gespecialiseerd in het reageren op onder meer chemische en nucleaire aanvallen zit nu in Litouwen. 'Hier neemt dit CBRN-team de komende 6 weken deel aan oefeningen', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Multinationale oefening Iron Wolf

Een voertuig van de CBRN-eenheid gaat van boord in de Litouwse haven Klaipeda. Het peloton draait mee binnen een Duits-Nederlandse CBRN-compagnie van de enhanced Forward Presence. Tijdens de multinationale oefening Iron Wolf worden namelijk ook aanvallen met chemische en/of nucleaire wapens getraind. De specialisten zijn er onder meer om te oefenen in het ontsmetten van militairen en voertuigen.

Geen daadwerkelijke verhoogde CBRN-dreiging in Litouwen

Defensie kan deze extra capaciteit inzetten doordat het kabinet het aantal beschikbare militairen voor de eFP heeft opgehoogd. Dat was 250, maar stijgt dit jaar naar maximaal 350. 'Er is op dit moment in Litouwen overigens geen sprake van een daadwerkelijke verhoogde CBRN-dreiging', aldus het ministerie.

Enhanced Forward Presence NAVO in Litouwen

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen. De inval van Rusland in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat die deelname van Nederlandse militairen aan de eFP belangrijk is. De focus ligt op militaire oefeningen in internationaal verband.

Patriotvuureenheid in Slowakije

De Patriot-vuureenheid die 14 april naar Slowakije vertrok is daar inmiddels aan de slag. Met grondluchtgeleidewapensystemen schrikken de Nederlandse militairen de Russen af en verdedigen indien nodig een deel van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied tegen inkomende raketten.

Bulgarije

F-35 gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht bewaken vanuit Bulgarije het luchtruim aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt bezocht het ongeveer 100-koppige detachement.

Bijdrage aan verdediging NAVO-gebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de ‘eerste hoofdtaak’ van defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Defensie levert daarvoor capaciteiten aan de NATO Response Force (NRF).

Snelle reactiemacht van NAVO

Dit is de snelle reactiemacht van de NAVO en bestaat onder meer uit een zeer snel inzetbaar deel. Dat zijn de Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) en de opvolgende elementen zoals de Initial Follow-on Forces Group (IFFG). De IFFG bestaat uit eenheden die de VJTF kunnen versterken.