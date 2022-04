Eerste vlucht Nederlands onbemand verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper

Een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht: een MQ-9 Reaper heeft zijn eerste trainingsvlucht gemaakt. 'Dat gebeurde vandaag vanaf Curaçao, waar de luchtmacht het onbemande verkenningsvliegtuig de komende tijd beproeft', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag. 'De gunstige weersomstandigheden en beschikbaarheid van het luchtruim creëren daarvoor de perfecte omstandigheden. Bovendien kan het toestel direct inlichtingen verzamelen ter ondersteuning van de (militaire) organisaties in het Caribisch gebied', aldus het ministerie.

Twee uur durende vlucht

De Reaper werd tijdens een 2 uur durende vlucht bestuurd door een vlieger en sensoroperator vanaf een grondstation. Daarvoor maakt het systeem gebruik van een satellietverbinding. Het 40-koppige detachement gaat vanaf nu aan de slag met de zogenoemde operationele test & evaluatiefase. Commandant 306 Squadron luitenant-kolonel Boudewijn Roddenhof: 'We testen het vliegtuig en grondstation, maar ook de radar en camera’s. Daarmee beproeven we ons operatieconcept in de praktijk en ontdekken waar de limieten liggen. De bijbehorende procedures regelen we daarbij zo efficiënt mogelijk in.'

Overal ter wereld

Voor deze fase heeft het squadron in principe de rest van het jaar. Daarna is de eenheid 12 uur per dag, 6 dagen per week inzetbaar. Dat kan overal ter wereld. De luchtmacht vliegt de missies vanaf thuisbasis Leeuwarden. Vanuit daar doen de meeste vliegers en sensoroperators hun werk. Slechts een klein detachement bestaande uit enkele vliegers, sensoroperators, monteurs en IT-specialisten wordt dan gestationeerd in het inzetgebied. In dit geval grenst dat aan vliegveld Hato. 'De vliegcrew op locatie verzorgt op termijn alleen het opstijgen en landen van de toestellen', legt Roddenhof uit. 'De crew in Nederland voert de missie uit. Ik verwacht dat we ergens in de tweede helft van het jaar op die manier kunnen opereren. De infrastructuur op Leeuwarden zou daarvoor dan klaar moeten zijn.'

Inzetgereed

Het (informatie)wapensysteem kan langdurig observeren, zowel boven land als zee. Dit past volledig bij de wens van Defensie om informatiegestuurd op te treden. Zodra de eenheid met het toestel inzetgereed is, ondersteunt die in beginsel de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, de lokale autoriteiten en de Kustwacht. Roddenhof: 'Een van de hoofdtaken van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied is het bevorderen van de, internationale, rechtsorde en stabiliteit. Daarbij kunnen wij informatie leveren. Op basis daarvan is men beter in staat te bepalen welke middelen worden ingezet tijdens bijvoorbeeld counterdrugsoperaties.'

Vier toestellen

De komende periode worden nog 2 MQ-9’s op Curaçao opgebouwd en ingezet voor de test- en evaluatiefase. Het vierde toestel staat nog in de Verenigde Staten. Daar ondergaat het de komende 2 maanden de laatste acceptatie- en overdrachtstesten. Vervolgens komt de MQ-9 met 2 grondstations naar Nederland. Het vliegtuig blijft op Vliegbasis Leeuwarden voorlopig in de opslag. De beide grondstations worden in de tweede helft van het jaar wel operationeel gemaakt. Vanaf dat moment zijn de toestellen boven het Caribisch gebied ook vanuit Leeuwarden te besturen.