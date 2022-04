Jaarlijkse dienstplichtbrief verstuurd

Omdat de opkomstplicht sinds 1997 is opgeschort, worden zij niet daadwerkelijk opgeroepen. De Nederlandse krijgsmacht bestaat dus nog steeds volledig uit beroepspersoneel.

De brief gaat niet alleen naar mannen, maar sinds 2020 ook naar vrouwen. Ook mensen jonger dan 35 jaar, die (op)nieuw zijn ingeschreven als Nederlander, krijgen de brief. Hierin staat onder meer het militaire registratienummer en verdere uitleg over de dienstplicht.

Het gaat om een brief die ieder jaar rond deze tijd wordt verstuurd en er is dus geen enkele relatie met de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. In heel uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht weer te activeren, maar dat is nu niet aan de orde.