KLM schrapt vluchten om personeelstekorten

KLM heeft voor zaterdag en zondag tot op heden 47 vluchten (retouren en enkele reizen) geannuleerd. Vrijdag was er al sprake van een totaal van 28 retourvluchten die geannuleerd zijn.

Het annuleren moet enerzijds bijdragen aan het verzoek van Schiphol om de processen op de luchthaven maakbaar te houden vanwege het personeelstekort daar. Anderzijds dragen deze annuleringen in het vliegschema van KLM ook bij aan het verlagen van de werkdruk, aldus een woordvoerster.

''Het vluchtschema wordt dit weekend per dag geoptimaliseerd. Meer annuleringen zijn voor nu niet voorzien, maar kunnen nog wel volgen. We verzoeken onze klanten tijdig naar Schiphol te komen, waarbij geldt dat 3 uur van tevoren gewenst is.''