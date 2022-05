Zeer grote brand Poederoijen

In het Gelderse Poederoijen is maandagmiddag een zeer grote brand uitgebroken bij een transportbedrijf. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-Alert verstuurd om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand bij transportbedrijf Van Giessen aan de Maasdijk te blussen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de bedrijfshal als verloren kan worden beschouwd. Inzet is om overslag naar een nabijgelegen woning te voorkomen.

Update 16.00 uur:

'Er wordt nog volop geblust in Poederoijen. Enerzijds wordt de loods, een bedrijfsverzamelpand, geblust en anderzijds de woningen en het kerkje er tegenover nat gehouden. Vanwege veiligheidsoverwegingingen is de elektriciteit in de directe omgeving afgesloten', zo heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zojuist bekengemaakt.