Zeer grote brand op dak van portiekflat in Dordrecht

Dinsdagavond is de brandweer in Dordrecht rond 19.50 uur uitgerukt voor een grote brand aan de Troelstraweg in Dordrecht. 'Het dak van een portiekflat staat in brand', zo meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid dinsdagavond.