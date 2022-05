Verdachte schietincident zorgboerderij Alblasserdam ook verdacht van moord in Vlissingen

De politie heeft vrijdagmorgen in Alblasserdam een verdachte aangehouden voor een schietincident aan de Molensingel waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen. Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen.

Volgens de politie zijn er twee dodelijke slachtoffers en zijn er twee zwaargewond geraakt.

Rond 10.50 uur werden de hulpdiensten in kennis gesteld. Om medische hulp te bieden zijn er twee traumahelikopters ingezet.

Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is geweest van het schietincident op de zorgboerderij.

Update 13.30 uur:

De twee dodelijke slachtoffers betreffen een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje. De twee zwaargewonden betreffen een 13-jarige jongen en een 20-jarige vrouw, zo meldt RTL Nieuws op basis van een melding van de politie.

Update 19.36 uur:

Volgens Boevennieuws zou het gaan om 38-jarige John S. die zelf ook op de zorgboerderij heeft verbleven. Daarnaast verdenkt het OM hem van de moord op Johan Quist op 4 mei in Vlissingen. Hij kwam donderdag in beeld als verdachte en de politie was naastig opzoek naar hem.