Verdachte dodelijk drama Zorgboerderij Alblasserdam en Vlissingen langer vast

Zorgboerderij Alblasserdam

Op vrijdagochtend krijgt de politie rond 10:50 uur een melding van een schietpartij bij zorgboerderij Tro Tardi. De hulpdiensten komen massaal in actie. Voor twee mensen is de hulp helaas tevergeefs. Een vrouw van 34 jaar en een meisje van 16 jaar overlijden ter plaatse. Een 20-jarige vrouw en een 12-jarige jongen raken zwaargewond en verblijven nog altijd in het ziekenhuis. Een derde persoon raakte in shock en is door de huisarts behandeld.

Vlissingen

Ook wordt de verdachte in verband gebracht met een dodelijk misdrijf in Vlissingen op 4 mei. Direct na het aantreffen van het 60-jarige slachtoffer werd een groot opsporingsonderzoek gestart. Op donderdagavond 5 mei kwam de 38-jarige man uit Oud-Alblas in beeld als mogelijke verdachte. Daarop zijn direct diverse bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet om hem te kunnen lokaliseren en vervolgens aan te houden. De man was echter voortvluchtig. Na het incident in Alblasserdam bleek dat de aangehouden man, dezelfde man was als waar de politie eenheid Zeeland West-Brabant naar op zoek was.

Opsporingsonderzoek

Het onderzoek naar beide incidenten is nog steeds in volle gang. Twee grote teams van rechercheurs van de politie eenheden Zeeland West-Brabant en Rotterdam doen het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. De verdachte heeft het afgelopen weekend meerdere verklaringen afgelegd. Ook heeft hij verklaard twee mails te hebben gestuurd aan RTL Boulevard. Deze mails worden in het opsporingsonderzoek betrokken. Samen met andere onderzoeksresultaten worden deze nu nader onderzocht en bekeken, om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen.