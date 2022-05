Onbekende man bijt agent in arm na afpakken mes

Dinsdagavond heeft een man op de A4 ter hoogte van het Brabantse Halsteren een agent in zijn arm gebeten nadat een mes van hem was afgepakt. Dit meldt de politie woensdag.

Auto op gevaarlijke plek in de berm

Surveillerende agenten zagen rond 21.50 uur een auto op de A4, ter hoogte van Halsteren, staan. De auto met Tsjechische kentekenplaat stond half in de berm en half op de vluchtstrook en had geen verlichting aan. Omdat het voertuig op een gevaarlijke plek stond en niet goed zichtbaar was voor overige weggebruikers besloten de agenten poolshoogte te nemen.

Mes afgepakt

De politiemannen zagen een man op de achterbank van de auto liggen. Op kloppen en roepen reageerde de man niet. De agenten openden het portier en maakten de man wakker. Na enige ogenblikken kwam hij uit de auto en riep hij naar de agenten in een voor hen onbekende taal. De agenten zagen dat de man een mes bij zich droeg en pakten dit af. De man was het hier niet mee eens en er ontstond een worsteling tussen hem en de agenten. Bij die worsteling beet de man een van de agenten flink in zijn arm.

Man naar cellencomplex overgebracht

Uiteindelijk is de man geboeid en door een andere politie-eenheid overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is daar ingesloten en zit nog vast voor verhoor. De agent stelde zich onder doktersbehandeling, hij liep een behoorlijke bijtwond op. De identiteit van de automobilist is nog niet bekend, die wordt onderzocht. Van hem werd een speekseltest afgenomen, omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed was van drugs. De test bleek negatief.