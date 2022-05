Bromfietser rijd BOA aan

Een BOA zag kort voor het incident dat een bromfietser zonder kentekenplaat en helm met hoge snelheid over de weg reed. Toen de bromfietser stopte, sprak de BOA hem aan, maar de bromfietser gaf gas en reed recht op de BOA, die voor hem stond, af. Ze vielen waarna de bestuurder te voet wegvluchtte. De bromfiets is achtergebleven. De politie nam het voertuig voor onderzoek in beslag en nam aangifte op van poging zware mishandeling.