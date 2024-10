Speurhonden ontdekken 600 kilo cocaïne in pallet met bananen

De douane heeft woensdagavond tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen 600 kilo cocaïne gevonden. 'De drugs werden aangetroffen in een pallet met bananen die gecontroleerd werd met behulp van speurhonden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) .

45 miljoen euro

De partij bananen was afkomstig uit Ecuador en had Denemarken als eindbestemming. De cocaïne, met een straatwaarde van 45 miljoen euro, is inmiddels opgehaald door het Team Bijzondere Bijstand en vernietigd.

Ondersteuning

De politie en Koninklijke Marechaussee hebben ondersteuning verleend bij het beveiligen van het terrein.