Verdachte steekincident in Tungelroy aangehouden

Op woensdag 25 mei omstreeks 10:25 uur raakte een persoon gewond bij een steekincident in een woning aan de Tungelerschans in Tungelroy (Weert)

Het steekincident vond plaats in een woning. Het slachtoffer dat gewond raakte in overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is door de politie aangehouden. De Forensische Opsporing doet onderzoek in de woning. Over de toedracht van het incident is niet bekend.