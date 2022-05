Marechaussee onderschept 1.465 documenten aan Nederlandse grenzen

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft vorig jaar 1.465 reis- verblijfs- en identiteitsdocumenten aan de Nederlandse grenzen onderschept waarmee identiteits- of documentfraude is gepleegd. 'Dat is bijna 10% meer dan in 2020. Ondanks verminderde reisbewegingen zijn de cijfers vrijwel weer gelijk aan de jaren voor de coronapandemie', zo laat de KMar zaterdag weten.

Gefraudeerd

'Er werd voornamelijk gefraudeerd met paspoorten en identiteitskaarten. Meestal gebeurt dit met een compleet vals document. Daarnaast worden paspoorten vaak vervalst door het aanbrengen van een valse personaliabladzijde in een authentiek paspoort', aldus de KMar. Er wordt daarbij vooral gebruik gemaakt van Europese documenten, aangezien je daarmee doorgaans geen visum nodig hebt om het Schengengebied in te komen. Griekse, Roemeense, Italiaanse, Spaanse en Belgische documenten werden hiervoor het meeste gebruikt.

Luchthavens

Het overgrote deel van de documenten zijn op Nederlandse luchthavens aangetroffen. Op Schiphol zijn in 2021 947 documenten onderkend. Op Eindhoven Airport zijn dat er 99. De meeste documenten zijn onderschept op de route vanuit Italië naar Nederland. Ook de routes vanuit Spanje en Griekenland naar Nederland werden veel gebruikt.

Landsgrenzen

In 2021 werden 287 documenten onderkend op de landsgrenzen met Duitsland en België. Deze worden vooral aangetroffen tijdens controles Mobiel Toezicht Veiligheid. De meeste documenten zijn onderkend op de Duits-Nederlandse grens. Opvallend was dat er op de landsgrenzen met toenemende mate fraude is waargenomen middels het tonen van valse of vervalste documenten op een mobiele telefoon. Daarmee lijken fraudeurs deze 'digitale' vorm van frauderen te verkiezen boven het tonen van fysieke documenten, in de veronderstelling dat de pakkans hierbij kleiner is.

Maritieme grenzen

Op de maritieme grenslocaties zijn 20 documenten onderkend. De meeste zijn gedaan bij Hoek van Holland. Alle onderkenningen werden gedaan toen vanuit Nederland getracht werd om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.