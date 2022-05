ME ingezet na verloren wedstrijd ADO Den Haag, meerdere aanhoudingen

Duizenden ADO-supporters waren zondagavond in en om het Cars Jeans stadion aanwezig om de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior bij te wonen. Nadat ADO Den Haag de wedstrijd uiteindelijk verloor bestormden supporters het veld. Dit meldt de politie maandag.

Arbitrage beveiligd

Door tussenkomst van de Mobiele Eenheid konden spelers en arbitrage veilig het veld verlaten. Buiten het stadion was het een tijdje onrustig. 'Tot nu toe zijn er meerdere aanhoudingen verricht. Er raakten meerdere personen, waaronder een aantal politieagenten, gewond', aldus de politie.

Mobiele Eenheid (ME) ingezet

In aanloop naar en tijdens de wedstrijd was de sfeer goed. Na afloop bestormde een deel van de ADO-supporters het veld en moest de mobiele eenheid optreden. Het overgrote deel van de teleurgestelde fans ging echter direct naar huis. In het algemeen verliep deze uitstroom prima.

Opstootjes buiten stadion

Buiten het stadion ontstonden op verschillende locaties opstootjes en werden vernielingen aangericht. De relschoppers waren daarbij erg agressief en gebruikten grof geweld. Zij gooiden met vuurwerk, stenen en straatmeubilair. De veroorzaakte schade wordt in kaart gebracht.

Rust hersteld na korte charges ME

Korte charges van de Mobiele Eenheid, waarbij ook de politiehonden zijn ingezet, waren nodig om de rust te herstellen. Voor zover nu bekend raakten vier agenten gewond. Meerdere omstanders raakten gewond. Een aantal is ter plaatse behandeld en een aantal is naar het ziekenhuis vervoerd. Kort voor middernacht keerde de rust terug.

Commandant Mariëlle van Vulpen

'Ik heb gezien hoe mijn collega's belaagd en geconfronteerd werden met zeer heftig geweld, zegt algemeen commandant Mariëlle van Vulpen. 'Ik betreur het dat er meerdere personen, waaronder een aantal politiemensen gewond zijn geraakt. Samen met het Openbaar Ministerie doen we onderzoek naar deze ongeregeldheden.'