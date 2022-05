Politie start onderzoek na vondst explosief

De hulpdiensten kregen dinsdagochtend 31 mei rond 3:10 uur een melding dat er een verdacht pakket was gevonden bij de voordeur van een woning aan de Vulcanusweg. Het bleek te gaan om een explosief. Het explosief werd door de EOD veiliggesteld, vervoerd en vernietigd. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Agenten troffen na de melding een verdacht pakket aan en schakelden direct experts in. Een Team Explosieven Verkenning (TEV) deed onderzoek en kort daarna werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gealarmeerd. De hulpdiensten besloten om op te schalen naar GRIP 1. Uit voorzorg ontruimde de brandweer drie omliggende woningen. Nadat het explosief was veiliggesteld door de EOD, ging de politie verder met onderzoek in de omgeving van de woning.