Anouk werd 88 keer gestoken: OM eist tbs met dwangverpleging tegen halfzus

Op zaterdag 23 oktober 2021 komt er een einde aan het jonge leven van Anouk uit Den Bosch. Het is een dramatische dag voor haar familie, ook omdat Anouk is doodgestoken door haar (half)zus. De emoties waren ook vandaag voelbaar tijdens de eerste zittingsdag in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Anouk. Het OM eist tbs met dwangverpleging tegen de (half)zus.

Tegen 20.00 uur komt er die zaterdagavond bij de politie een melding binnen. Een gezin van een woning aan de Slagendreef heeft zichzelf opgesloten op de badkamer vanwege een dreiging. Agenten die naar het huis gaan, zien door de geopende voordeur een meisje in een plas bloed op de vloer liggen. Ze is er slecht aan toe. Uit de woning komt een ander meisje naar buiten gelopen. Ze zit onder het bloed, kijkt wazig uit haar ogen en zegt: ‘Ik heb het gedaan.’ Ze wordt direct aangehouden.

Aanval met messen

Wat is er die avond allemaal gebeurd? Al gauw blijkt dat Anouk het slachtoffer is geweest van bruut geweld. Overal op haar lichaam zijn bloed en steekwonden te zien. Onderzoek aan haar lichaam wijst later uit dat ze maar liefst 88 keer is gestoken. De aangehouden verdachte blijkt haar halfzus en het gezin op de badkamer bestaat uit een vader, moeder en twee jonge kinderen. Het zijn de bewoners van het huis. Anouk blijkt te zijn aangevallen in haar eigen huis, vluchtte naar de buren en is daar opnieuw aangevallen door haar achtervolgende halfzus. De doodsbange bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen, maar niet voorkomen dat ook hun hond werd aangevallen door de verdachte. Het beest overleeft de aanval uiteindelijk niet. Over die aanval, maar ook over het feit dat ze een deel van het insteken op haar zus live streamt op Instagram, verklaart ze later dat ze dat deed: ‘Om het, erger, erger, erger te maken.’

Aanleiding

In het onderzoek naar de dood van Anouk wordt een echte aanleiding niet gevonden. De zussen delen lief en leed met elkaar en zoals wel vaker gebeurt, hebben ze ook wel eens ruzie. Al lange tijd gaat het niet goed met de verdachte, die steeds meer vreemd gedrag vertoont en in haar eigen wereld lijkt te zitten. De officier van justitie: ‘Ze had amper een dagbesteding en rookte veel wiet. Met een vriendje gaat ze het weekend ervoor naar Brussel, maar daar blijft ze alleen achter. Die week gaat het alleen maar slechter.’ Op zaterdagmiddag gaat ze samen met Anouk die middag naar de verjaardag van hun nichtje, waar het mensen opvalt dat er amper contact te maken is met de verdachte. Eenmaal thuis van de verjaardag breekt het fatale uur aan voor Anouk.

Psychose

De verdachte wordt na haar aanhouding uitgebreid psychologisch onderzocht, onder meer in het Pieter Baan Centrum in Almere. Er blijkt bij haar sprake van een ernstig psychotisch toestandsbeeld, voortkomend uit de ziekte schizofrenie. Op die fatale avond dacht ze in een spel te zitten dat op leven en dood werd gespeeld. Ze hoorde stemmen en was bang dat zij door Anouk zou worden vermoord. Deskundigen concluderen dat verdachte handelde vanuit een psychose en menen dat er sprake is van volledige ontoerekeningsvatbaarheid. De officier van justitie benadrukt dat dit de voorbedachte rade niet in de weg staat: ‘Ze had al een mes op haar kamer, waarmee kort voor de aanval op haar zus in het matras stak. Op de overloop zat ze op Anouk te wachten en tijdens en na het doden van Anouk heeft ze met de nodige kalmte gehandeld. Zij is haar telefoon gaan halen, is live gaan streamen en is weer terug naar huis gegaan, waar ze in afwachting van de komst van de politie haar schoenen aantrok.’

Onomkeerbaar

De officier van justitie stond tijdens de zitting uitgebreid stil bij het leed dat dat de familie en vrienden van de zussen doormaken. Moeder verklaarde daarover eerder al: ‘Ik ben twee dochters kwijtgeraakt. In één klap was ik twee van mijn drie parels kwijt.’ De officier van justitie: ‘Wat er in de familie is gebeurd en wat zij zullen mee moeten dragen is onomkeerbaar en verschrikkelijk. Ook de vader van Anouk heeft indringend verteld hoe hij die avond heeft ervaren. Een vader en moeder hebben hun dochter verloren op een manier zoals dat alleen in nachtmerrie voorkomt.’



De officier van justitie acht gelet op alle omstandigheden de maatregel van tbs met dwangverpleging passend en geboden: ‘De psychotische stoornis heeft het denken en handelen van de verdachte in de aanloop naar deze daad volledig beheerst en daarom eis ik geen straf.’ Een langdurige behandeling vanwege het hoge recidivegevaar is wel noodzakelijk. Uitspraak in de zaak is over twee weken.