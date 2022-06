Gewonde bij ongeval op A58

Ook de brandweer en een traumahelikopter werden gealarmeerd, zij waren echter niet nodig. De man is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en zijn route zelfstandig vervolgen. De rechter rijstrook richting Tilburg was enige tijd afgesloten.