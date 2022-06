Vliegtuigje met 2 personen neergestort in Calandkanaal Rotterdamse haven

Hulpdiensten hebben zondagavond gezocht naar de twee inzittenden van een vliegtuigje dat rond 20.00 uur in het water was neergestort in het Calandkanaal in de Rotterdamse haven. Dit meldt de politie zondag.

Uit Oost-Duitsland

Het vliegtuigje met twee inzittenden was zondag eerder opgestegen in Oost-Duitsland en onderweg naar Frankrijk. Rond 20.00 uur stortte het vliegtuigje in het water bij de Rotterdamse haven.

Zoekactie gestart

Direct na de melding startten hulpdiensten een grote zoekactie. Daarbij werden onder meer de KNRM, Kustwacht, Brandweer, Politie en RWS ingezet. Er zijn bij deze zoekactie in ieder geval brokstukken aangetroffen net als een oliespoor maar de twee inzittenden zijn niet aangetroffen.

Zoekactie vannacht doorgegaan

De zoektocht naar het vliegtuigwrak is ook vannacht doorgegaan maar ook toen zijn de twee inzittenden nog altijd niet aangetroffen. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval. De politie heeft het onderzoek inmiddels overgenomen.

Update maandag 6 juni 10.00 uur

De politie heeft maandagochtend de zoektocht naar de twee slachtoffers en het wrak hervat. 'We zoeken het gebied systematisch af met een sonarboot. Daarbij kunnen we gebruikmaken van de onderwaterdrone van de brandweer', aldus de politie. Het scheepvaartverkeer is niet gestremd.