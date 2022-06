Grote hennepkwekerij aangetroffen in bedrijfspand in Kampen

Dinsdagochtend heeft de politie in Kampen een hennepkwekerij met ruim 1.800 planten aangetroffen in Kampen. 'De kwekerij was ondergebracht in een bedrijfspand aan de Industrieweg. Een 29-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats probeerde weg te komen en is aangehouden', zo meldt de politie dinsdagavond.