Brandweer heeft grote brand fabriek van aanmaakblokjes onder controle

In de nacht van zondag op maandag is er brand uitgebroken in Oisterwijk bij een bedrijf dat aanmaakblokjes produceert. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant maandag.

Automatische blusinstallatie

De automatische blusinstallatie in het pand op het industrieterrein aan de Nedervonder heeft direct de ruimte waar de brand was gevuld met schuim. Toch laaide de brand maandagochtend rond 09.30 uur weer op.

Groot opgeschaald naar zeer grote brand

Er werd dan ook direct groot opgeschaald naar zeer grote brand. Het spoor is gesloten in verband met waterwinning en rookontwikkeling. Rond 10.45 uur is een NL Alert verzonden naar de omgeving van de brand met de oproep blijf binnen, sluit deuren en ramen en zet de ventilatie uit.

'Diepgaand onderzoek'

De burgemeester van Oisterwijk, Hans Janssen, kwam ter plaatse. 'Gelukkig zijn er geen slachtoffers, dat is altijd onze eerste zorg. Nu heeft de bestrijding van de brand de hoogste prioriteit. We starten een diepgaand onderzoek en afhankelijk van de resultaten schuwen we niet om vergaande stappen te zetten in het kader van vergunningverlening', aldus Janssen.

Update 15.30: 'Brand meester'

De brandweer heeft zojuist het sein brand meester gegeven voor de brand aan De Nedervonder in Oisterwijk. De brandweer is nog wel enige uren bezig met het nablussen.