Defensie kiest voor Embraer C-390M als opvolger voor C-130 Hercules

De C-390M van de Braziliaanse fabrikant Embraer wordt de opvolger voor de vier C-130H Hercules transportvliegtuigen van Defensie. 'Het is de bedoeling dat het eerste nieuwe transportvliegtuig in 2026 in Nederland aankomt', zo heeft staatssecretaris Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

C-130's aan einde levensduur

'De 4 C-130’s van Defensie hebben het eind van hun levensduur bereikt. Aanvankelijk was het de bedoeling er nog tot minimaal 2031 mee te blijven vliegen, maar ze zijn steeds minder vaak inzetbaar door mankementen. In 2020 werd daarom besloten ze toch te vervangen', aldus de staatssecretaris.

Vijf nieuwe toestellen

'Waar aanvankelijk het plan was om vier nieuwe toestellen te verwerven, worden dat er vijf. Er is behoefte aan meer vlieguren', schrijft Van der Maat. Hij verwijst naar de evacuaties in Afghanistan in 2021 en de drastisch veranderde veiligheidssituatie aan de oostflank van Europa.

'Belang beschikbaarheid transportcapaciteit'

'Die hebben het belang van gegarandeerde beschikbaarheid aan transportcapaciteit voor de krijgsmacht onderstreept. Met een uitbreiding van 2.400 naar 4.000 vlieguren, zijn eenheden beter en vaker te ondersteunen. Ook draagt Nederland bij aan het invullen van een Europees tekort. Verder komt extra transportcapaciteit ten goede aan de snelheid om te reageren bij calamiteiten', aldus Van der Maat

Eisen

Defensie stelde verschillende eisen aan de opvolger van de C-130. Uit onderzoek kwam de C-390M er beter uit dan de C-130J van Lockheed Martin, die als alternatief werd gezien. Zo is de beschikbaarheid van de C-390M hoger, scoort het toestel beter op een aantal operationele en technische eisen en heeft het minder onderhoud nodig. Bovendien kan de C-390M met 4 toestellen al voldoen aan de minimale eis van 2.400 vlieguren. De C-130J heeft daar 5 toestellen voor nodig.

Samenwerkingsverband

De bedoeling is dat de C-390M ook deelneemt aan het European Air Transport Command. Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van luchttransport van 7 Europese landen. De C-390M eraan toevoegen komt de pooling and sharing van capaciteiten in Europees verband te goede. Dit gebeurt met gelijksoortige maar ook verschillende typen transportvliegtuigen.