Bestuurder scooter (16) ongeval Holysingel overleden

Een 16-jarig meisje uit Vlaardingen dat vrijdagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding met een motor, is overleden. Haar bijrijder, een 17-jarig meisje uit Vlaardingen en de 24-jarige motorrijder uit Papendrecht raakten zwaargewond en worden behandeld in een ziekenhuis. De Papendrechter is als verdachte aangemerkt.

Even voor 23:00 uur op vrijdagavond 17 juni reed de motorrijder halverwege de Holysingel toen de meisjes met hun scooter de weg op draaiden. Een aanrijding volgde waarbij alle drie betrokkenen ernstig gewond raakten. De 16-jarige Vlaardingse was niet aanspreekbaar en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Hier is zij aan haar verwondingen overleden.