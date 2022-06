Vrouw om het leven gekomen bij woningbrand Maassluis

Bij een woningbrand aan de Jongkindstraat in Maassluis is dinsdag een vrouw om het leven gekomen. 'Het gaat vermoedelijk om de bewoonster van het appartement op de derde etage', zo meldt de brandweer dinsdag.

Totaal 12 appartementen ontruimd

Dinsdagochtend kreeg de brandweer even voor 08.00 uur een melding van de woningbrand in de flat aan de Jongkindstraat. Het betrof een flink uitslaande brand die met veel rook gepaard ging. De brandweer zette groot in op het redden van mensen van de betrokken woningen. In totaal zijn er 12 appartementen ontruimd geweest.

Overleden vrouw in woning aangetroffen

Tijdens het ontruimen van de woningen heeft de brandweer helaas een overleden persoon aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om de bewoonster van het appartement. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Van 4 appartementen kunnen de bewoners niet terug naar de woning vanwege water-, rook-, en roetschade. De andere appartementen worden stapsgewijs vrijgegeven.