Vuurwapen aangetroffen bij 17-jarige verdachte

De politie heeft woensdag rond een uur of 23.30 uur een 17-jarige jongen uit Hellevoetsluis met een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachte (BTGV) aangehouden aan de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. Bij hem werden verdovende middelen en een vuurwapen aangetroffen. Deze, inclusief de scooter waar de verdachte op reed, zijn in beslag genomen.