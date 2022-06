Opnieuw kans op onweersbuien met lokaal veel regen en windstoten

Code Geel

'Tot vanavond is er kans op onweersbuien met plaatselijk veel regen en windstoten. Vanmiddag en tijdens de eerste helft van de avond trekken enkele onweersbuien over het midden en zuiden van het land. 'Bij buien kan plaatselijk veel regen vallen. Ook is er kans op hagel en windstoten tot 60 km/uur', aldus het KNMI. In de tweede helft van vanavond verdwijnen de onweersbuien.