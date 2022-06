Man (39) uit Lochem aangehouden voor ongeregeldheden bij woning minister

Aanhouding

De politie startte na de ongeregeldheden afgelopen dinsdagavond bij de woning in van minister Van der Wal in Hierden een onderzoek om de identiteit van zoveel mogelijk relschoppers te achterhalen. 'Uit dit onderzoek kwam de 39-jarige man naar voren. Concreet wordt hij verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling', aldus de politie. Daarop werd de man woensdagavond 29 juni buiten heterdaad aangehouden door agenten. Hij is ingesloten en hij zal worden gehoord over zijn betrokkenheid

Beelden helpen bij het onderzoek

Het onderzoek naar de ongeregeldheden op verschillende plekken in Oost-Nederland wordt voortgezet. Wat de politie daarbij kan helpen is beeldmateriaal. Er worden al veel beelden gedeeld op sociale media. De politie vraagt om deze beelden ook met hen te delen.