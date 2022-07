ANWB: coronavirus en hoge (brandstof)prijzen beïnvloeden vakantieplannen

Ook dit jaar beïnvloedt het coronavirus het gedrag van Nederlandse vakantiegangers. Zo’n 45% van de ANWB-leden geeft aan dat corona impact heeft op de vakantieplannen. De auto is dit jaar opnieuw het meest populaire vervoermiddel tijdens de zomervakantie, ondanks de hoge brandstofprijzen. Reizigers die met de auto op vakantie gaan, laten zich evenmin tegenhouden door de verwachte drukte op de weg: ruim twee derde van hen rijdt naar de bestemming zoals gepland. Van de vakantiegangers die met het vliegtuig reizen (16%), kiest 44% door de drukte op Schiphol voor een andere luchthaven.

Ondanks corona en de hoge (brandstof)prijzen is driekwart van de ANWB-leden van plan deze zomer op vakantie te gaan. Een kampeervakantie met eigen tent of caravan blijft deze zomer het meest populair. Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn daarbij gewilde bestemmingen. Door de oorlog in Oekraïne mijden vakantiegangers directe buurlanden en andere bestemmingen in Oost-Europa. Verder heeft ook de inflatie invloed op het vakantiegedrag. Mensen gaan hierdoor minder vaak op zomervakantie, kiezen voor een ander type vakantie of zoeken een bestemming dichter bij huis.

Deze peiling van de ANWB is een representatief, kwantitatief onderzoek onder 1200 respondenten vanaf 18 jaar, gehouden in juni 2022. Het onderzoek geeft inzicht in de vakantieplannen van ANWB-leden.