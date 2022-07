Politie maakt zich op voor de boerenacties van maandag

Woelders: ''We proberen in gesprek met demonstranten te komen en te blijven. Daarnaast werkt de politie informatiegestuurd. Dat betekent dat we informatie bij elkaar brengen. Op basis van het beeld dat daaruit ontstaat, wordt besloten waar agenten en welk materieel wordt ingezet. Deze besluiten worden samen met de burgemeesters genomen. Ik hoop dat we met de demonstranten in gesprek kunnen blijven en dat alles ordelijk zal verlopen. Mocht u morgen zelf de weg op gaan, houd de berichtgeving van Rijkswaterstaat en ANWB in de gaten en ga voorbereid op reis.''