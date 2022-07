Groep mensen uit Afghanistan komt aan in Nederland na uitzonderingstoezegging Pakistan

Een groep van 181 mensen uit Afghanistan is gisteravond met een door Nederland ingehuurde charter aangekomen in Eindhoven. Het gaat om personen en gezinnen die tot nu toe Afghanistan niet konden verlaten omdat niet iedereen van hen beschikt over geldige reisdocumenten. De Pakistaanse autoriteiten lieten begin juni weten opnieuw een uitzondering te maken en toe te staan dat deze mensen via Pakistan mochten doorreizen naar Nederland. Door deze toezegging hoopt het kabinet zoveel mogelijk mensen die nog voor overkomst in aanmerking komen over te kunnen brengen.

Grenspassage

De meeste mensen uit de groep zijn in de afgelopen twee weken vanuit Afghanistan de grens met Pakistan overgestoken. Hier werden zij opgevangen door de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Nederlandse diplomaten hielpen ze verder door te reizen naar Islamabad en vervolgens naar Nederland. Hoeveel mensen dankzij de medewerking van de Pakistaanse autoriteiten in totaal kunnen worden overgebracht is nog niet te zeggen, maar Nederland zet zich in om een zo groot mogelijk deel van de mensen die daarvoor in aanmerking komt over te brengen.

Uitzondering

De toestemming van de Pakistaanse autoriteiten kwam na maandenlange diplomatieke inspanningen van onder andere Nederlands ambassadepersoneel. Nederland blijft de komende tijd in contact met Pakistan om ook mensen die niet de juiste papieren hebben te helpen Afghanistan te verlaten. De Pakistaanse autoriteiten maakten al eerder een dergelijke uitzondering. Hierdoor konden in januari en maart 2022 al 329 mensen via deze route naar Nederland worden overgebracht.