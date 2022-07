Gewonden bij ongeval A50

In het voertuig zaten meerdere inzittende. De snelweg richting Eindhoven werd afgesloten, twee traumahelikopters landde op de rijbaan. De brandweer heeft een naastgelegen maisplak doorzocht of er mogelijk nog een slachtoffer aanwezig was. Er zijn ten minste twee inzittende naar het ziekenhuis vervoerd, per ambulance.