Komend weekend opnieuw topdrukte op Europese wegen

Nu vrijdag ook voor de regio Noord de zomervakantie begint, zullen er dit weekend weer veel Nederlanders met de auto op vakantie gaan. De ANWB en haar buitenlandse zusterclubs verwachten topdrukte op de Europese wegen. Het advies is om op zondag te reizen of zaterdag rond het middaguur te vertrekken.

In België is Luik deze zomer een knelpunt. Door wegwerkzaamheden aan de ringweg (E25) is de weg in beide richtingen dicht bij de Cointetunnel, tussen de afritten 38 en 39. Doorgaand verkeer kan omrijden via Verviers en Malmédy of Namen.

In Frankrijk staan er zaterdag al vroeg files op de Autoroute du Soleil, de A7 naar het zuiden tussen Lyon en Orange. Ook op de route A10/A63 Parijs-Tours-Bordeaux naar Spanje loopt de vertraging enorm op.

Wie zaterdag in Duitsland onderweg is moet rekening houden met veel files rond Hamburg. In het zuiden van het land is er de meeste vertraging op de A8 tussen München en Salzburg. Ook de vele “Baustellen” (ruim 900) leveren hinder op.

In Zwitserland is het vrijdagmiddag al druk op de A2 bij de St. Gotthardtunnel richting Chiasso. Zaterdag staat daar van de vroege ochtend tot laat in de middag file. De wachttijd loopt op tot meer dan twee uur.

De drukste route in Oostenrijk is A10/A11 Salzburg-Villach-Slovenië. De Karawankentunnel is daar het grootse knelpunt.

In Italië is het op zaterdag filerijden richting de Noord-Italiaanse meren, Toscane en de kust. Vooral op de A22 tussen Brennero en Verona, de A4 Milaan-Triëst en de A14 Bologna-Rimini moeten vakantiegangers veel geduld hebben.