Gewonde na steekincident in binnenstad Nijmegen

Maandag- op dinsdagnacht is een man van 19 uit Wijchen in Nijmegen gewond geraakt bij een steekincident. De man meldde zich iets na 3 uur bij de politiepost aan de Molenstraat met de mededeling dat hij gewond was geraakt. Het aanwezige politiepersoneel heeft een ambulance gewaarschuwd en de man is naar het ziekenhuis gebracht.