Kwik stijgt in het zuiden van Nederland in Maastricht naar 39,4 graden

Nederland gaat dinsdag gebukt onder extreem hoge temperaturen. Dinsdagmiddag rond 16.40 uur tikte de thermometers in Zuid-Limburg in Maastricht 39,4 graden aan maar ook in het midden van het land is het extreem warm met temperaturen van rond de 35 graden en zelfs op de Wadden met maximumtemperaturen van 31 graden.

Code Oranje

Vanwege de extreem hoge temperaturen heeft het KNMI voor het midden en zuiden van het land tot halverwege dinsdagavond Code Oranje afgegeven. Door het warme weer lopen de temperaturen dinsdag uiteen met maximumtemperaturen van 31°C op de Wadden tot lokaal 39°C in het zuiden. Er staat een meestal matige zuidoostenwind.

'Blijft vanavond nog lang warm'

Dinsdagavond is er weinig bewolking. 'Het blijft nog lang warm met in het noorden temperaturen van 25°C tot 30°C, in het zuiden van 30°C tot 35°C. Er staat een overwegend matige zuidoostenwind', zo meldt het KNMI.

'Plakkerige nacht'

Komende nacht is het droog. De minima liggen rond 22°C, in grotere steden in het oosten en zuiden komt de temperatuur niet onder 25°C. De wind is matig en draait van zuidoost naar zuidwest en neemt aan de westkust toe naar (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6.

Onweersbuien

Morgenochtend is het in het noordoosten zonnig en in het zuidwesten half tot zwaar bewolkt. In het zuidwesten komt een enkele (onweers)bui voor. De wind komt uit zuidwest tot west en is matig, aan de kust en op het IJsselmeer (vrij) krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenmiddag is er af en toe zon met later in het zuiden (onweers)buien. De middagtemperaturen lopen uiteen van 22°C langs de kust tot 31°C langs de oostgrens. Er staat een matige zuidwestenwind, aan de kust is de wind eerst vrij krachtig.

Stevige onweersbuien

Morgenavond zijn er vooral in het zuiden en oosten stevige onweersbuien. Bij deze buien kunnen windstoten en hagel voorkomen en valt er plaatselijk veel regen. Boven land is er weinig wind, aan de kust staat een matige zuidwestenwind.