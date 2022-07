Politie: Plofkrakers Osdorp gebruikten valse kentekenplaat

De Amsterdamse recherche heeft in het kader van het onderzoek naar een plofkraak op een geldautomaat in Osdorp afgelopen zaterdag inmiddels meer informatie over de vluchtscooter en –richting van de twee verdachten. 'Tijdens de plofkraak in de vroege ochtend van zaterdag 16 juli 2022 ontstond veel schade en brand, maar is er geen buit gemaakt', zo meldt de politie dinsdag.