Rust op Nederlandse wegen, drukte op vakantieroutes

De komende weken is er nauwelijks sprake van ochtend- en avondspitsen op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Vanaf komend weekend is het schoolvakantie in alle regio’s en vieren veel mensen vakantie. Op populaire vakantieroutes in het buitenland moeten reizigers dit weekend wél rekening houden met lange files.

De buitenlandse verkeersdiensten waarschuwen opnieuw voor overvolle wegen, vooral op zaterdag. De komende weken neemt ook het aantal files door terugkerende toeristen toe.

In Frankrijk zijn de grootste knelpunten de A7 van Lyon naar Orange en de A10 tussen Tours en Bordeaux. Een goed alternatief richting het zuiden is de route over de A20 via Limoges en Brive.

Vakantieverkeer komt in Duitsland op zaterdagochtend al vroeg in de file op de A8 ten zuiden van München richting Salzburg. De vele wegwerkzaamheden veroorzaken in de rest van Duitsland extra vertraging.

Een bijzonder populaire vakantieroute naar het Gardameer en Toscane in Italië is die vanaf de Brennerpas naar Verona. Op de A22 stonden vakantiegangers afgelopen zaterdag ruim twee uur in de file.

In Oostenrijk is het vooral filerijden op de A10 van Salzburg naar Villach. In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt. Daar is de wachttijd op zaterdagen gemiddeld twee uur.

Het afgelopen weekend zag de ANWB ook grote drukte op de wegen in Slovenië en Kroatië.

Automobilisten in de omgeving Amsterdam moeten van vrijdag 22 juli tot woensdag 3 augustus rekening houden met forse verkeershinder omdat de A10-Zuid richting Utrecht wordt afgesloten, van knooppunt Badhoevedorp tot de RAI.