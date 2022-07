Sinds jaren forse stijging voertuigdiefstal

In het eerste halfjaar van 2022 zijn 13% meer personenauto’s gestolen dan in de eerste zes maanden van 2021. Dat is de eerste stijging sinds 20 jaar. In totaal werden het eerste halfjaar 2900 personenauto’s gestolen.

Toyota is voor de eerste keer het meest gestolen merk met 476 stuks. Ford, Opel, Peugeot en Mazda zijn opvallende stijgers, variërend van +21 tot +39%.

Motorfietsen (+ 39%), brom & snorfietsen (+38 %) en lichte bedrijfswagens (+ 32%) laten voor het eerst sinds jaren ook een forse toename in diefstallen zien.

Oudere voertuigen en tweewielers populair

De stijging van personenautodiefstallen komt voor 28% voor rekening van voertuigen van 3, 4 en 5 jaar oud. In de categorie 0 tot 3 jaar oud, zijn er 63 voertuigen minder gestolen dan vorig jaar: hier lijkt de toegenomen connectiviteit en betere traceerbarheid een antidiefstal invloed te hebben.

40% van de brom- en snorfietsen en motorfietsen wordt in de 3 grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gestolen. Dat mobiliteit en parkeren van tweewielers in grote steden makkelijker en goedkoper is stimuleert de vraag naar tweewielers en dat kan een mogelijke oorzaak zijn van de diefstaltoename.

Keyless-entry en alarmsysteem

'De laatste maanden van 2021 zagen we al een stijgende tendens die zich helaas heeft doorgezet.', zegt manager LIV Rudi Welling. 'Deel van het probleem is dat voertuigen van 4 jaar en ouder met nieuwprijs onder de 50.000 €euro vaak geen extra alarmsysteem hebben en daardoor extra kwetsbaar zijn voor diefstal en autokraak. Keyless entry blijkt nog steeds bij veel merken eenvoudig te kraken. Een extra CCV goedgekeurd alarmsysteem monteren en een aanwezig keyless uit laten schakelen is de beste remedie.

De diefstaltoename van tweewielers is verontrustend. Ook hier geldt dat montage van een goedgekeurd alarmsysteem in combinatie met een extra slot, dat je vastmaakt aan een vast punt of speciale parkeersteun, diefstal zal tegengaan. Publiek private inzet op preventie maar ook opsporing is en blijft noodzakelijk.'.